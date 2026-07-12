حسام حسن: تدوين المدربين الأجانب للملاحظات على الورق «عدة نصب»

وصف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، انشغال بعض المدربين الأجانب على مقاعد البدلاء بتدوين الملاحظات على الأوراق خلال المباريات بأنه «عدة نصب»، مشيرًا إلى أن المدرب الأجنبي لا ينشغل كثيرًا بالنتيجة، لأنه في كل الأحوال سيحصل على راتبه.

وقال حسام حسن، خلال ظهوره على قناة «أون»، ردًا على سؤال الإعلامية منى الشاذلي حول ما يكتبه المدربون على الورق أثناء المباريات: "ينفع أقول؟.. تقدر تقولي «عدة نصب»".

وأضاف: "تشعر أن المدرب الأجنبي ينشغل بالكتابة أثناء المباراة لدرجة توحي بعدم اهتمامه بالنتيجة، ففي كل الأحوال سيحصل على راتبه".

وقاد حسام حسن منتخب مصر لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، قبل أن يودّع «الفراعنة» البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.