وجّه ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، رسالة إلى الجماهير المصرية، مطالبًا بضرورة دعم المنتخب ومنحه الثقة في مختلف المحطات، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق النجاحات.

وساهم ياسر إبراهيم في إنجاز تاريخي للفراعنة، بعد الوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم لأول مرة في تاريخهم.

وقال اللاعب، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر 2»: "نحتاج دائمًا إلى ثقة الجماهير، فقبل بطولة إفريقيا كان البعض يتوقع خروجنا مبكرًا، لكن مثل هذه التوقعات كانت تمنحنا دافعًا إضافيًا لإثبات أنفسنا".

وأضاف: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، على رأسهم محمد صلاح، ومرموش، وهيثم حسن، وحمزة، وهو ما يجعلنا قادرين على المنافسة بقوة، ونأمل أن تستمر ثقة الجماهير فينا".

وأشاد إبراهيم بدور قائد المنتخب، قائلًا: "محمد صلاح يتمتع بشخصية قيادية استثنائية، ودائمًا ما يحفزنا على اللعب بمسؤولية ودون خوف، وكلماته تصنع فارقًا كبيرًا داخل الفريق".

وتابع: "إمام عاشور لاعب كبير ويمتلك إمكانيات عالية، رغم معاناته من بعض الإرهاق، لكنه يظل عنصرًا مؤثرًا".

كما تحدث عن المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا شغفه الكبير بالفوز، قائلًا: "حسام حسن لا يقبل الخسارة على الإطلاق، ويظهر ذلك حتى في التدريبات".

وأشار إلى مواجهة أستراليا في دور الـ32، قائلًا: "كنا سعداء بمواجهة أستراليا، لأن البديل كان مواجهة منتخب قوي مثل فرنسا".

واختتم: "قدمنا كل ما لدينا، لكننا ودعنا البطولة بعد مباراة قوية أمام الأرجنتين، ونأمل في تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة".