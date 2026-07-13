قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الحالية أمر متوقع، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت من العام يشهد عادة زيادة في الأسعار بسبب انخفاض الإنتاج.

وأوضح "أبو صدام" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس2، أمس الأحد، أن أشد شهور ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على إنتاج الليمون، حيث يكون التزهير في شهر مارس، ومع ارتفاع الحرارة يقل العقد، ما يؤدي إلى انخفاض الكميات المنتجة خلال شهري يوليو وأغسطس، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وأضاف أن زيادة الطلب على الليمون خلال فصل الصيف، بسبب إقبال المواطنين على العصائر والمشروبات الباردة، تعد أحد أسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن بعض مزارعي الليمون يلجأون إلى ما يعرف بـ”تصويم الليمون”، وهي فترة يتم فيها تقليل الإنتاج، ما يؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق.

وتوقع أن تبدأ أسعار الليمون في التراجع خلال مدة لا تتجاوز 40 يومًا، موضحًا أن بداية الشهر المقبل ستشهد بدء جني الليمون الأخضر بكميات محدودة، على أن تصل الكميات إلى ذروتها خلال 40 إلى 45 يومًا، وهو ما سينعكس على الأسعار.