اعتقال موسيقي روك تركي على خلفية تحقيق بشأن جمعيته الخيرية

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أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الأحد، باعتقال موسيقي الروك التركي الشهير خلوق ليفينت على خلفية تحقيق يتعلق بجمعيته الخيرية (أحباب).

وذكرت الوكالة أن ليفينت يواجه اتهامات بالانتماء إلى منظمة إجرامية، إلى جانب انتهاك قانون مكافحة غسل الأموال.

ووفقا لتقرير الوكالة، تم اعتقال ليفينت في مدينة بورصة الواقعة شمال غربي البلاد، واقتيد لاستجوابه.

ويعتبر ليفينت نفسه بأنه أحد ممثلي موسيقى الروك الأناضولية، وهي مزيج من الموسيقى الشعبية التركية وموسيقى الروك الغربية.

ويحظى ليفينت بشهرة واسعة في أنحاء تركيا، ليس بسبب مسيرته الموسيقية فحسب، بل أيضا بفضل أعماله الخيرية.

وعقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب شرقي تركيا وسوريا عام 2023، كانت جمعية "أحباب" – التي يعني اسمها "الصديق" باللغة التركية – من أوائل الجهات التي سارعت إلى تقديم المساعدات للمتضررين على الأرض.

وينحدر المغني من مدينة أضنة في جنوب شرقي تركيا، ويحيي بانتظام حفلات موسيقية مجانية في المناطق المتضررة جراء الزلزال.