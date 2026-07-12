فرنسا تفتح تحقيقا في شبهة مخطط إرهابي بعد العثور على أسلحة قرب كنيس يهودي

أعلن الادعاء الفرنسي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، فتح تحقيق بعد العثور على أسلحة داخل مركبة بالقرب من كنيس يهودي في إحدى ضواحي باريس، وفقا لبيان صادر عن مكتب الادعاء.

وأوضح البيان أنه تم العثور داخل المركبة على بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف مع عدة خزنات من الذخيرة، إضافة إلى مسدس، وكانت المركبة متوقفة "على مقربة مباشرة" من دار سينما وعلى بعد نحو 500 متر من كنيس يهودي في منطقة سارسيل شمال باريس.

وبحسب وسائل إعلام، تم إجلاء نحو 300 شخص من الحي المكتظ مساء السبت، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة.

وقال مكتب الادعاء في باريس إن السلطات تلقت بلاغا بشأن احتمال وقوع هجوم إرهابي ذي طابع إسلاموي يستهدف كنيسا في سارسيل، وكانت تبحث عن المركبة، قبل أن يتبين أنها مسروقة وأن أجزاءً من لوحة ترخيصها قد أزيلت.

ويجرى التحقيق للاشتباه في تشكيل تنظيم إرهابي، إلى جانب نقل وحيازة واقتناء أسلحة معينة في إطار نشاط ذي صلة بالإرهاب.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز لقناة "بي إف إم تي في": "لا نعرف حتى الآن الدوافع". وأضاف أن المسئولين عن الواقعة لم يتم تحديد هويتهم بعد، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية.

وتقع منطقة سارسيل على بعد نحو 16 كيلومترا من وسط باريس، وتضم جالية يهودية كبيرة.