تراجع قوة إعصار بافي مع استمراره في جلب رياح عاتية وأمطار إلى الصين

تراجعت قوة إعصار بافي وتحول إلى عاصفة مدارية، اليوم الأحد، بعد ساعات من وصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشجيانج الواقعة شرقي الصين، لكنه ظل يتسبب في رياح قوية وأمطار غزيرة استمرت أياما في مناطق من البلاد.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، استمر تراجع قوة العاصفة مع تحركها باتجاه الشمال الغربي عبر شرقي الصين، وصولا إلى مقاطعة أنهوي بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تؤثر رياح قوية وأمطار غزيرة في العديد من المدن الواقعة شرقي وشمال شرقي الصين اليوم الأحد وغدا الاثنين، مضيفا أن أمطارا غزيرة إلى شديدة الغزارة سُجلت بعد ظهر اليوم الأحد في مقاطعات من بينها أنهوي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه تم إجلاء أكثر من 2ر2 مليون شخص في مقاطعة تشجيانج بسبب إعصار بافي.

وأجلت مدينة شنغهاي، الواقعة في مقاطعة تشجيانج، أكثر من 290 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، فيما أجلت مقاطعة فوجيان أكثر من 180 ألف شخص.

ووفقا لشبكة التلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في)، سقط أكثر من 1300 شجرة في مدينة ييتشينج الساحلية، الواقعة أيضا في مقاطعة تشجيانج، من بينها 700 شجرة على الأقل اقتلعت من جذورها.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية إنه من المتوقع أن يلغي مطاري بودونج الدولي وهونجتشياو الدولي في شنغهاي نحو 653 رحلة جوية قادمة ومغادرة بسبب إعصار بافي.