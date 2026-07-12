شوبير يكشف كواليس التصدي لركلة جزاء ميسي في كأس العالم

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري، كواليس التصدي لركلة جزاء أمام ميسي خلال مواجهة الأرجنتين، ضمن منافسات كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وودع المنتخب الوطني منافسات كأس العالم 2026، من دور الـ16 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا بسبب الحالات التحكيمية.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «درست ميسي جيدًا، وكنت أتمنى أن ينفذ مثل الكرة الأخيرة، لكنه عندما وضع الكرة وأخذ خطوة زيادة علمت أنه لن يتأنى وبالفعل سدد بقوة وتوقعت أنها على يساري والحمدلله ربنا وفقني».

وأضاف: «في مباراة أستراليا لعبنا ركلات ترجيح و4 كرات لم أتصدى لأي كرة، وفي المباراة التالية أمام ميسي تصديت، الأمر توفيق من الله».

وتابع: «قبل التسديد لم أفكر كثيرًا، لو فكرت في من الذي سيسدد أو اسمه لن أستطيع التركيز».

وأوضح: «أرى أن ركلة الجزاء يكون الضغط على اللاعب وليس الحارس، وكثرة التفكير تؤثر على تركيز الحارس».

وأتم: «بحب بعد كل مباراة أتفرج عليها مرة أخرى وأدرس تحركاتي لمعرفة أخطائي ومميزاتي، ودور حارس المرمى أن يدرس كل الأمور حتى يستطيع مساعدة الفريق في الكرات الصعبة».