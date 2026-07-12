الهند: تراجع نشاط الرياح الموسمية وتحذيرات من أمطار غزيرة في ولاية أوتاراخاند

شهدت أنشطة الرياح الموسمية (المونسون) الجنوبية الغربية، تراجعا في أجزاء واسعة من الهند اليوم الأحد، حيث اقتصرت الأمطار الغزيرة على ولايات أوتاراخاند وهيماتشال، والبنغال الغربية بالإضافة إلى الولايات الشمالية الشرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، في نشرتها اليومية الصادرة الأحد، هطول "أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في مناطق متفرقة" شمال شرق الهند والبنغال الغربية وبيهار خلال اليومين إلى الأيام الثلاثة المقبلة، وأمطار غزيرة متفرقة شرق ولاية أوتار براديش في غضون 4 إلى 5 أيام، حسبما أوردت صحيفة ذا هندو الهندية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تراجع حدة هطول الأمطار في شمال غرب ووسط غرب البلاد، وجنوب شبه الجزيرة الهندية خلال الأيام الستة إلى السبعة المقبلة.