اليابان: الحكومة تحث على استخدام دقيق الأرز وسط تراجع في استهلاك الأرز

مع انخفاض استهلاك الأرز في اليابان، تشجع وزارة الزراعة استخدام دقيق الأرز لصنع الحلويات كوسيلة لتوسيع استهلاك الأرز الذي يعد الغذاء الأساسي في البلاد.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أقيم حدث في وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك لعرض عينات ومنتجات مصنوعة من دقيق الأرز بواسطة 22 مصنعا من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المصانع التي تنتج الحلويات على النمط الغربي.

وتم خلال الحدث عرض العديد من الحلويات، بما في ذلك البسكويت وكعكة الشجرة والبراونيز، والتي تحتوي على كميات متفاوتة من دقيق الأرز، من 10% إلى 100%، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

ويتزايد الطلب العالمي على دقيق الأرز لأنه لا يحتوي على الجلوتين، الذي يعتقد أنه يسبب حساسية القمح.

وخلال جلسة حوارية في هذا الحدث مع طهاة مشهورين ومطاحن دقيق، تم التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي بالفوائد الصحية لدقيق الأرز، فضلاً عن اختلافاته عن دقيق القمح.