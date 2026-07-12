حسام حسن يكشف كيف استغل إمكانيات إمام عاشور في مونديال 2026؟

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رؤيته الفنية للدور الذي لعبه إمام عاشور مع الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات كبيرة ومتنوعة، لكنه يحتاج دائمًا إلى التوجيه لتحقيق أفضل استفادة من إمكانياته.

وقال حسام حسن، في تصريحات عبر قناة "أون العامة": "إمام عاشور لاعب شاطر ولديه إمكانيات كبيرة، لكنه يحتاج إلى التوجيه، فهو لاعب جوكر وقادر على أداء أكثر من دور داخل الملعب".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "وظفت إمام عاشور في مكان معين خلال المباريات، لأنه يحل لي الكثير من الأمور الفنية المهمة في وسط الملعب، ووجوده يمنح الفريق مرونة كبيرة في التعامل مع مجريات اللقاء".

وأوضح حسام حسن أن تعدد استخدامات إمام عاشور وقدرته على تنفيذ أدوار مختلفة جعلته أحد العناصر المهمة في حسابات الجهاز الفني، خاصة في ظل حاجة المنتخب للاعبين القادرين على القيام بأكثر من مهمة خلال المباريات الكبرى.