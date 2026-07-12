الخطوط الجوية النرويجية تغير صورة شعارها إلى الخطوط البريطانية بعد خسارة رهان في كأس العالم

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أوفت الخطوط الجوية النرويجية بتحديها لنظيرتها الخطوط الجوية البريطانية، بتغيير صورة حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام إلى شعار منافستها.

واستفزت الخطوط النرويجية نظيرتها البريطانية طوال الأسبوع قبل مباراة منتخبي النرويج وإنجلترا في ميامي ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث طالبت الخاسر بتغيير شعاره في اليوم التالي للمباراة.

وتأهلت إنجلترا بفضل الفوز على النرويج بنتيجة 2 / 1 مساء السبت، بعدما قلبت تأخرها إلى انتصار بعد التمديد للوقت الإضافي.

ونشرت الخطوط النرويجية، اليوم الأحد، عبارة "أحسنت يا إنجلترا"، وغيرت شعارها إلى شعار الخطوط البريطانية.