رئيس شعبة الخضروات ينفي ارتفاع واردات التفاح إلى 4 مليار جنيه: الطلب تراجع والاستيراد ليس أساسيًا

نفى إبراهيم الحداد، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، صحة ما تردد في تقرير حديث بشأن ارتفاع الواردات المصرية من التفاح خلال الربع الأول من العام إلى نحو 4 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام “لا أساس لها من الصحة”.

وقال "الحداد" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، أمس الأحد، إن أي إحصاءات تتعلق بالاستيراد يجب أن تستند إلى بيانات الجهات المختصة ومصادر الاستيراد، وليس إلى رصد حركة الأسواق، موضحًا: “الإحصاء لا يُؤخذ من أي سوق، وإنما من المنبع، المستورد أو جهة الاستيراد”.

وأضاف أن الطلب على التفاح المستورد تراجع مقارنة بالفترة الماضية، خاصة مع أسعاره العالية، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو كان بلغ ما بين 70 و80 جنيهًا، وهو ما يدفع المستهلك إلى توجيه إنفاقه نحو السلع الأساسية.

وأوضح أن المستهلك العادي لن يشتري كميات كبيرة من التفاح بهذه الأسعار، بل يفضل شراء احتياجات أساسية مثل البطاطس أو الطماطم أو اللحوم، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من التفاح المستورد يذهب إلى الفنادق والمطاعم الراقية، وأن استيراده لا يمثل احتياجًا أساسيًا للسوق المصرية.