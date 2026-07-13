سمير فرج: لأول مرة أمريكا تضرب البنية الأساسية المدنية داخل إيران

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى استهداف نحو 300 هدف داخل إيران، مشيرًا إلى أنه “لأول مرة أمريكا بدأت لا تقتصر على ضرب الأهداف العسكرية فقط، ولكن تضرب أيضًا البنية الأساسية المدنية”، موضحًا أن الضربات طالت الكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياه والتسهيلات البحرية المدنية التي يمكن أن تستغلها القوات البحرية الإيرانية، مؤكدًا على أن “الموضوع أصبح متصاعدًا”.

وأضاف "فرج" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس2، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متقدمة كثيرًا في مجال إزالة الألغام، لكن هناك دولًا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تمتلك القدرة على إزالة حقول الألغام من مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة تطهيره بالكامل من الألغام، بعد فتحه، متوقعًا أن تتولى دول الحلف هذه المهمة، ولكن "الناتو" ما زال خارج الصراع العسكري، ولا تزال المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأشار إلى أن إسرائيل هي “الدولة الوحيدة التي لا تريد أن يتوقف القتال”، معتبرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية “محجماها”، موضحًا أنه إذا استهدفت إيران إسرائيل فإن الأخيرة سترد، “ولو ردت هيبقى بغشومية لأنها عايزة الحرب لا تقف”، على حد وصفه، وهو ما سيدفع إيران إلى رد أكبر، لافتًا إلى أن طهران “كانت في منتهى الذكاء” عندما جنبت إسرائيل الصراع، حتى لا تضطر إلى القتال على جبهتين.

وهاجمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران، أمس الأحد، بسبب هجوم إيراني على سفينة في مضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران في سفينة الحاويات وإجبار طاقمها على إخلائها. وردت إيران بضربات استهدفت البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأصبح المضيق نقطة الخلاف الرئيسية في أي مفاوضات أخرى بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى إنهاء دائم للحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي.