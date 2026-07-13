أحمد فتوح: الزمالك يستطيع الحصول على أموال من الفيفا تعويضا عن إصابتي مع المنتخب

قال أحمد فتوح، لاعب المنتخب الوطني، إن الجهاز الفني للمنتخب يقدم كل الدعم للاعبين، مضيفا :"الكابتن حسام وإبراهيم حسن بيتعصبوا ساعات، لكن مفيش ضرب ولا أي حاجة".

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كلام الناس" إلى أن قائد المنتخب محمد صلاح يلبي كل مطالبه ويتركه لراحته، لافتا إلى تفهمه لمشكلته مع "الاستيقاظ المبكر" وعدم حبه لتناول وجبة الإفطار.

وأكد عدم رفض أي طلب له داخل البعثة على الإطلاق، مشيرا إلى اعتياد الفريق على الخروج

لتناول العشاء بالخارج عند تحقيق الانتصارات.

وبشأن إمكانية حصول نادي الزمالك على تعويض مالي من "الفيفا" إثر إصابته، قال: "الزمالك يقدر يحصل على تعويض عن الإصابة، لكن معرفش طلبوا أو لا، لكن هياخدوا فلوس عن الإصابة".

وتطرق إلى واقعة إصابة محمد صلاح في مباراة أستراليا، موضحا أن صلاح رافقه لإجراء الأشعة الطبية في نفس المباراة التي أُصيب فيها بـ "تمزق" أمام أستراليا.

ولفت إلى أن نتيجة أشعة صلاح أظهرت معاناته من "إجهاد" على العضلة الخلفية، موضحا أن

سبب تحامله على إصابته واستمراره في الملعب يعود إلى استنفاد كل التبديلات، ولكن اللاعبين لم يمرروا الكرات إليه في تلك اللحظات.