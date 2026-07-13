أحمد فتوح: لم أعرف أن محمد هاني سجل هدفا في مرماه إلا بعد انتهاء مباراة أستراليا

تحدث أحمد فتوح، لاعب المنتخب الوطني، عن توجيهات المدير الفني للمنتخب حسام حسن ونصائحه وطريقته في دعم اللاعبين قبل المباريات، موضحا أن العميد "لا يفوت أي شيء" سواء في التدريبات أو المحاضرات، ويدرس أي منتخب يواجهونه بشكل "جيد جدًا، ويُعرَف اللاعبين على نقاط قوة وضعف الخصم".

وقال خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر "إم بي سي مصر" إن المدير الفني يركز على الخطة التكتيكية والحماس والروح معا ولا يهمل أيا منهما.

وأضاف أن الكابتن حسام حسن، يراجع الأخطاء والسلبيات بين شوطي المباريات، بالاعتماد على لقطات يحضرها محلل الأداء، ويعمل على تصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين بما يجب فعله.

وعلق على تصريحات محمد هاني، التي كشف فيها أن المدير الفني حسام حسن لم يدرك أنه سجل هدفا بالخطأ في مرمى المنتخب خلال مواجهة أستراليا، إلا بعد نهاية اللقاء، بسبب حجب اللاعب الأسترالي الرؤية عنه، قائلا: "وأنا كمان كنت في الملعب مكنتش أعرف، طبيعي أي حد يغلط".

وأشار إلى أن اللاعبين لا يعلقون أو يتحدثون مع بعضهم البعض في مثل هذه الأمور، مضيفا: "محمد هاني لاعب كبير، ولا يتأثر بالانتقادات".

وأكد أن انتقادات الجمهور قد تُشعر اللاعب ببعض الضيق في البداية، لكنه يتجاوز الأمر لإدراكه بأنه سيلعب بشكل جيد في المباراة القادمة، وسيتلقى الإشادة من جديد، لافتا إلى أن "هنكسب"

كانت أكثر كلمة يكررها الكابتن حسام حسن على مسامعهم في كل مباراة، كونه لا يعترف بشيء يُسمى الخسارة.