قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ذو تأثير على اللاعبين، ومحبوب بينهم.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد: «هو مؤثر على زمايله جدًا يعني حتى في القعدة مع بعيد عن التمرين.. صلاح اللعيبة بتحبه».



وعلق على شخصية اللاعب محمد صلاح الفكاهية المحبة المزاح، قائلًا: «في الكواليس دمه خفيف بيتكلم بيهزر».



وأكد توافقه كمدرب فني مع صلاح، مضيفًا أن الأخير يعمل على إيصال المعلومات للاعبين من خلاله حتى داخل الملعب.



وأكمل: «حتى في الملعب طول الوقت عينه عليا على أساس فين التوجيهات وقبل ما ينزل بقوله أنا عاوزك تشتغل مع اللعيبة توصل الكلام وتبقى عامل كونتاكت أو رؤية بيني وبينك خلال الملعب علشان توصل المعلومة».



وأوضح قدرة صلاح على إيصال المعلومات للاعبين بسرعة، مضيفًا: «لما بتوصل المعلومة مني ليه عن طريقه للاعيبة بتوصل بسرعة».



وتطرق إلى لعب صلاح في مركز مختلف عن المعتاد خلال المونديال، معلقًا: «إن يتغير له مركزه في وقت زي دا كان الموضوع ممكن يحصل دروب ولكن هو زادت».



وأشار إلى أن تغير مركز صلاح، سيمنحه فرصًا أكثر للعب في مختلف المواقع، بأي ناد حول العالم، قائلًا: «دلوقت يشتغل في مركز تاني بدون تفاصيل بيقدر يتعامل معاه أنا مدي له الحلول بتاعتها»، مضيفًا: «صلاح علي ودي تعليه في حتة المركز الجديد».



وذكر أنه اقترح على صلاح اللعب في هذا المركز الجديد، قبل السفر للمشاركة في المونديال، مؤكدًا لصلاح أنه سيوجهه بآلية اللعب الملائمة له.



وتابع: «أنا اتكلمت معاه قبل المعسكر قبل ما نسافر قلت له أنا عايز الاعبك في الحتة دي بس هتلعب في الحتة دي مش بقولك أنت هتلعب وهسيبك لا هتشتغل التحركات كذا من خلال المنظومة كلها اللي في الملعب».

ولفت إلى اعتماد المنتخب على أسلوب اللعب الجماعي، قائلًا: «لينا شخصية معينة لينا أسلوب معين أسلوب لعب بنفرضه على الفرقة أيا كان الفرقة مش بالصدفة».



وأشار إلى تعدد الهدافين المصريين في كأس العالم، وتسجيلهم لـ8 أهداف، معلقًا: «اللي جابهم مش واحد ولا اتنين».



واختتم قائلًا: «في تنوع نتيجة إن مبيجيش بالصدفة على فكرة.. لو لاعب واحد هو اللي بيجيب جون فمعنى كدا إن أنت عندك خلل في حتة تنظيم أو حتة التكتيك اللي أنت بتشتغلي به».



https://www.youtube.com/watch?v=ylRTv1g1ZTo