ذكر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تقبله للانتقادات الفنية واستفادته منها، قائلًا: «منتخب كبير لبلد كبيرة زي مصر أكيد لازم يبقى في انتقادت».

وقال خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إن الانتقادات يجب أن تقتصر على الجوانب الفنية، واختيارات اللاعبين، بعيدًا عن أي شيء آخر، معلقًا: «منتكلمش في حاجات تخليكي إن أنت ملكيش علاقة بالكرة».

وتساءل عمّا إذا كانت هذه الانتقادات قد وجّهت للمدربين الأجانب السابقين، مضيفًا: «هل طريقة الانتقادات دي كانت تتعمل لو مدرب أجنبي؟».

وذكر أن الانتقادات التي وجّهت له تطرقت إلى نظرية المؤامرة حول اختياره أو استبعاده للاعبين، مؤكدًا: «الكلام دا مش صحيح».



وأكد أنه يختار اللاعبين وفق رؤيته الفنية، معلقًا: «كتير من الأوقات مدربين مصريين وأجانب مختاروش لاعبين معينين فهما بيشخصنوها في إن الموضوع مشكلة».



واختتم قائلًا: «طول عمرنا كنا بنسمع إيه إن المدرب هو اللي حر في اختياراته وهو اللي يتحاسب عليها وهو كل حاجة ولكن معايا الموضوع بيخلوه إن في مشكلة»، مضيفًا: «أنا مفيش مشكلة أنا اختياراتي كدا وبعد كدا اتحاسب قد أخطئ وقد يكون فيه حاجة إيجابية».



