وفاة 5 أشخاص جراء التقلبات الجوية جنوبي الجزائر

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر مساء الأحد، وفاة 5 أشخاص ببلدة تين زواتين بولاية إن قزام، جنوبي البلاد، جراء التقلبات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وأوضح ذات المصدر، ان أعمار الضحايا تتراوح بين 8 و22 عاما من الجنسين، دون أن يشير إلى ظروف وفاتهم. بالمقابل، أشار إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 40 عاما، إثر انهيار جزئي لحائط.

وأوضح جهاز الدفاع المدني انه قام بشفط المياه من داخل 15 مسكنا، إلى جانب التدخل لشفط المياه من عدة نقاط عبر شوارع المدينة، كما تم تسجيل انهيار جزئي للجدار الخارجي لشركة توزيع المشتقات البترولية "نفطال".

وكانت نشرة جوية للديوان الجزائري للأرصاد الجوية حذرت من تساقط أمطار رعدية تصل أو تفوق كميتها 15 ملم في الفترة الممتدة من عصر يوم الأحد حتى منتصف الليل، بولايات إن قزام، وبرج باجي كختار، وجانت، وتامنغست، الجنوبية.