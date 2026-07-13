لماذا حمزة عبد الكريم بدلا من مهاجمي الدوري المحلي في كأس العالم؟ حسام حسن يجيب

كشف الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سبب اختياره للنجم الشاب حمزة عبد الكريم، مهاجم نادي برشلونة أتلتيك، موضحا أن الاختيار جاء بناء على رؤية فنية ومتابعة لمستواه في كأس العالم للشباب وبطولات الناشئين.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "معكم منى الشاذلي" : "أنا لا أختار بالصدفة، أنا عارف إنه لم يلعب مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، لكن أنا شاهدته في كأس العالم للشباب، أدى بشكل جيد وعنده استعداد كبير، وعندما ذهب إلى فريق الشباب ببرشلونه، لعب في مستوى ليس بالقليل بالنسبة للدوري المصري".

وأشاد بموهبة حمزة عبد الكريم التي تتخطى سنوات عمره الثماني عشرة، فضلا عن جاهزيته البدنية وامتلاكه كل مواصفات رأس الحربة العصري، قائلا: "حمزة، سابق سنه بكثير بصراحة، هو 18 عاما ولكن جسمانيا بدنيا وثقافته يريد الوصول إلى شيء معين.. والإمكانيات وتفاصيل مركزه كرأس حربة متواجدة فيه، أنا دفعت به في مباريات كثيرة مهمة جدًا، وكان عندي استعداد أن يبدأ المباراة، أنا عندي رؤية معينة، وبنسبة كبيرة بفضل الله تكون صحيحة".

وشدد أن هناك إشكالية كبرى تواجه الكرة المصرية، تتمثل في هيمنة اللاعبين الأجانب على مركز المهاجم بالأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، فضلا عن أن الأندية تعتمد أيضا على أجنحة ومدافعين من الخارج، تُصعَب من مهمة المدير الفني للمنتخب في الاختيار.

وتابع: "الأجانب الذين يتواجدون ،5 وأيضا إخواننا الفلسطينيون يعاملون كمصريين، فأنت عندك في الملعب حوالي 8 أجانب ، ولكن أنا لا أسمي إخواننا الفلسطينيين أجانب، ولكن بطبيعة الحال هناك 8 من خارج مصر والفريق أساسا 11".

واستشهد بنادي الزمالك الذي يتواجد في تشكيلته عدد كبير من الأجانب، قائلا: "هذه هي المشكلة التي تتواجد عند نادي الزمالك، بعد مركز حراسة المرمى، الظهير الأيسر مغربي، الثلاثة الذين في الأمام برازيلي وتونسي وفلسطيني ومغربي، وفي وسط كل هذا، لا يوجد غير اثنين ثلاثة مصريين، مثل حسام عبد المجيد.. والنادي الأهلي نفس الشيء، ولو قلت نحددها بـ 3 محترفين، ناس هتزعل مني في الأندية الكبيرة ".