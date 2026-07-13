قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إن مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب المصري، ذو شخصية خلوقة، ومثقفة، وذكية، وأنه يسعى دائمًا لتطوير نفسه، مضيفًا: «نيته كويسة لزمايله سواء لعب أو ملعبش».



وأضاف خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، أنه ضم مصطفى للمنتخب لجدارته وليس لمجاملة والده الكابتن أحمد شوبير، رغم الانتقادات التي وجّهت له على هذا الاختيار.



ولفت إلى أن علاقته بالكابتن أحمد شوبير توترت في مرحلة ما، رغم الصداقة التي جمعتهما، قائلًا: «كابتن شوبير كان في وقت بيتعامل معانا أنا وإبراهيم كان بشكل سلبي».



وتابع أن الكابتن أحمد شوبير، تصيد أخطاء التوأم خلال فترة مُحددة أثناء تدريبهما لأحد النوادي، مضيفًا أنه لم يترك هذه التوترات تؤثر على تقييمه لنجله مصطفى شوبير.



وأكمل: «أنا كنت بعمل بما يرضي الله للمستقبل»، مضيفًا: «أنا متعاملتش معاه كابن مين أو فين أنا اتعاملت معاه إن أنا شايفه مستقبلًا هو عنده القدرة.. حاجة طالعة أنا من وجهة نظري أنا اللي شايفها».



وأكد أنه صمم على تواجد مصطفى شوبير، في جميع المعسكرات التي نُفذّت، منذ توليه لمنصبه كمدير فني قبل عامين ونصف، لرصده قابليته على التطور، معلقًا: «حداثة سنه للمستقبل».



وأضاف: «أنا كنت بقالي سنتين ونص باصص 2025 و2026.. فباصص لـ2025 كأس الأمم وباصص لـ2026 كأس العالم وأنا مش عارف إن أنا هبقى موجود ولا لا فكنت بحضر الناس دي وأحضر إن مصطفى ليه لا يكون موجود في الأربعة».



وأردف أن وضع مصطفى شوبير ضمن قائمة حراس المرمى الأربع المشاركين في كأس العالم، ليستفيد من خبرات قدامى الحراس، مثل محمد الشناوي، وغيره، قائلًا: «دا كان وجهة نظري إن أنا مقتنع بيه إن في يوم من الأيام هيلعب».



