محمود مسلم: إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة ضغط على واشنطن

طهران تدرك تأثير التصعيد على الداخل الأمريكي



أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن إيران تدرك جيدا أن كل ما تفعله في مضيق هرمز يؤثر على القرار الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، موضحا أن طهران تعلم أن أي تصعيد في المضيق ينعكس على شعبية الحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تأكيد الأخير في أكثر من مناسبة أنه لا يخشى مثل هذه الضغوط.

وقال مسلم إن المؤكد أن الحرب على إيران أثرت بالفعل على شعبية ترامب، كما أوجدت تحديات أمام الحزب الجمهوري، وهو ما تدركه طهران وتسعى إلى استغلاله كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية.



أولوية واشنطن في مضيق هرمز



وأضاف مسلم، خلال لقاء عبر قناة الغد مع الإعلامي سامي كليب، أن ما يشغل الولايات المتحدة وترامب في المقام الأول هو ضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز، بما يحقق استقرار أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة، ويحافظ على حركة التجارة العالمية، إلى جانب الهدف الرئيسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأوضح أن ترامب كان يعتقد أنه حقق هذا الهدف من خلال الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران كانت تستهدف من الاتفاق وقف الحرب مؤقتا لالتقاط الأنفاس، وربما استعادة جزء من أموالها، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن بالشكل الذي كانت تطمح إليه، في ظل استمرار أزماتها الداخلية.



انتعاش شعبي بعد مراسم التشييع



وأوضح مسلم أن مراسم التشييع الأخيرة منحت النظام الإيراني حالة من الانتعاش الشعبي، وهو ما انعكس في الخطاب السياسي الذي حمل رسائل واضحة، من بينها التأكيد على أن الانتقام للقتلى «آت لا محالة»، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام بدأت تتحدث بالفعل عن مؤشرات على بدء هذا الانتقام، بالتزامن مع تصاعد لهجة التحريض.

وأكد أن الولايات المتحدة لعبت منذ البداية على وجود انفصال بين الشعب الإيراني والنظام، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت المشهد إلى مرحلة أكثر توترا، مشيرا إلى أن المنطقة قد تكون مقبلة على تصعيد جديد واتساع في رقعة الحرب، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على العودة إلى المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.



العرب بين خيارين أحلاهما مر



وأضاف أن الدول العربية تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مر، فإما الانخراط في الحرب بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية، أو البقاء خارجها مع استمرار التهديدات، مشيرا إلى أن قدرات الحماية، مهما بلغت، تظل محدودة أمام اتساع دائرة الصراع.

وأوضح مسلم أن الخطاب الإيراني تجاه الدول العربية، وخاصة دول الخليج، يختلف عن الممارسات على الأرض، مؤكدا أن المنطقة تدخل مرحلة شديدة الحساسية.



إيران مطالبة بمراجعة سياستها تجاه الخليج



وأكد الدكتور محمود مسلم أن إيران مطالبة بإدراك أن دول الخليج ليست لقمة سائغة، وأن استمرار استهدافها لن يؤدي إلا إلى خسارة الجيران وتعميق أزمات المنطقة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني، من خلال أذرعه في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، كان سببا رئيسيا في حالة الاضطراب التي شهدتها المنطقة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية استخدمت غطاء لهذه السياسات دون أن يقدم لها الدعم الذي تستحقه.