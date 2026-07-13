الشباب والرياضة: التعاون مع الخارجية والسفارات لحصر المواهب من مزدوجي الجنسية بالخارج

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن خطة جديدة تستهدف استقطاب الكوادر الرياضية من المصريين مزدوجي الجنسية المقيمين بالخارج.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إن الملف يشهد حاليا حالة من الحراك، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل مسارا تنفيذيا من خلال اجتماعات مكثفة عقدها الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مع وزارة الخارجية لتنسيق العمل المشترك.

وأشار إلى أن التعاون مع السفارات المصرية في الخارج بهدف "حصر" كل أبناء الجاليات المصرية الممارسين لمختلف الألعاب الرياضية، وليس فقط كرة القدم.

ونوه إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء "قاعدة بيانات"، متوقعا توفرها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن المشروع يرتكز على التنسيق بين السفارات والاتحادات الرياضية المصرية المعنية سواء كرة قدم أو اليد والطائرة، وغيرها، من أجل لتقييم هؤلاء اللاعبين من الناحية الفنية.

ولفت إلى أن التوجه يتمثل في إرسال عناصر من الاتحادات للسفر للخارج ومتابعة أداء اللاعبين، تمهيدا لاكتشاف الأبطال الموهوبين وإعادتهم لمنظومة الرياضة المصرية.

وأكد أن المشروع يسير في "مسار مستقل" ويحظى بعناية واهتمام فائقين من قبل وزير الشباب والرياضة.