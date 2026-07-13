متحدث الرياضة: تحويل 5000 مركز شباب إلى أكاديميات رياضية لاكتشاف مواهب كرة القدم

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن اكتشاف المواهب يمثل حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تتبناه الوزارة، والذي ويرتكز على فلسفة "الذهاب إلى الناس"، واستغلال البنية الرياضية والشبابية الضخمة المنتشرة في المحافظات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن الأكاديميات الحالية لا تتيح الفرصة للجميع لاكتشافهم وسط الأعداد الكبيرة، فضلا عن تكلفتها المالية المرتفعة.

وكشف عن تحويل 5000 مركز شباب الموزعة على جميع القرى والنجوع والمدن في الـ 27 محافظة، إلى أكاديميات رياضية معنية باكتشاف الموهوبين، ضمن المشروع الوطني لاكتشاف المواهب، مشددا أن المنظومة ستعمل "بدون مقابل نهائيا".

وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل توسعا للنموذج المطبق في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي يستهدف 13 لعبة فردية وحقق إنجازات كبيرة

وأكد أن مراكز الشباب تمتلك الإمكانيات للبدء من الغد ، وكذلك الحد الأدنى من البينية التحتية الرياضية، لا سيما في ظل امتلاك الوزارة لـ 4500 ملعب لكرة القدم، إلى جانب الملاعب متعددة الأغراض والصالات.

وشدد على عدم وجود أي مركز شباب في مصر يخلو من ملعب واحد على الأقل، مؤكدا أن البنية التحتية جاهزة ويتبقى فقط ضخ الكوادر البشرية للبدء في العمل بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية والقطاع الخاص.

وأوضح أن القطاع الخاص سيتولى توفير القدر الأكبر من التمويل والإنفاق المالي، بينما سيتولى المهندس هاني أبو ريدة والاتحاد المصري لكرة القدم الإشراف على الجانب الفني، وتنظيم مسابقات الدوري الممتاز مع رابطة الأندية، مع توفير "الكشافين المتجردين" لاكتشاف المواهب في مراكز الشباب.