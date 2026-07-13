ألمانيا: توجيه تهمة الاختطاف لرجل احتجز رهينة داخل متجر في برلين

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أصدرت السلطات الألمانية مذكرة توقيف بحق رجل /29 عاما/ متهم باحتجاز امرأة كرهينة داخل متجر سوبرماركت في العاصمة برلين لأكثر من 11 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووجهت السلطات إلى المتهم اليوم الأحد تهمة الاختطاف بقصد الحصول على فدية والاقتران بمحاولة الابتزاز وإلحاق أذى جسدي خطير.

ووفقا للادعاء العام، فإن المتهم احتجز موظفة المتجر تحت تهديد السلاح الأبيض (سكين) داخل أحد الفروع في حي مارينفيلده جنوبي برلين، مساء الجمعة الماضي، بعد الساعة العاشرة ليلا بقليل.

وبعد فشل المفاوضات في إقناعه بتسليم نفسه، تمكنت قوات خاصة من تحرير المرأة في عملية نوعية استُخدم فيها مسدس صعق كهربائي، وذلك بعد الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي بقليل.

زأفاد الادعاء العام بأنه جرى نقل المرأة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، مؤكدا أنها لم تصب بأي جروح.