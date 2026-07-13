موجة الحر القياسية في أوروبا تتسبب في أكثر من 10 آلاف وفاة زائدة خلال أسبوع واحد

أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة زائدة خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر يونيو الماضي.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها شبكة يورومومو، المدعومة من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة الصحة العالمية، فإن الغالبية العظمى من الوفيات، والتي تجاوزت 9,000 حالة، كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

ويمكن للحرارة الشديدة أن تتسبب في الوفاة من خلال الإصابة بضربة شمس، أو تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي، ويُعد كبار السن من أكثر الفئات عرضة للخطر.

وقال لاسه فيسترجارد، كبير الأطباء في معهد ستاتنز سيروم الدنماركي، الذي يستضيف شبكة يورومومو،: “من غير المعتاد تسجيل هذا الحجم من الوفيات الزائدة في هذا الوقت من العام. إنها مستويات مرتفعة للغاية.”

وأضاف: “من الصعب تفسير هذا الارتفاع الكبير في الوفيات الزائدة بأي سبب آخر غير موجة الحر الشديدة.”

وكان علماء قد أكدوا أن موجة الحر التي شهدها أواخر يونيو كانت “شبه مستحيلة” دون تأثير التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي يجعل موجات الحر أكثر تكرارًا وشدة.

وتستند البيانات، التي جُمعت من إحصاءات الوفيات الوطنية في 27 دولة أوروبية، إلى جميع أسباب الوفاة وليس فقط الوفيات المرتبطة بالحرارة، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو، وهي الفترة التي بلغت فيها موجة الحر ذروتها في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ودول أخرى.

وأوضح العلماء أنه لم تكن هناك عوامل رئيسية أخرى معروفة، مثل تفشي فيروس كورونا، يمكن أن تفسر الارتفاع إلى 10,650 وفاة زائدة خلال ذلك الأسبوع.

كما أظهرت البيانات أن متوسط الوفيات المجمعة في الدول الأوروبية نفسها خلال الأسابيع الثمانية السابقة كان أقل بنحو 500 وفاة أسبوعيًا مقارنة بالمستويات المعتادة.

وأشارت شبكة يورومومو إلى أن البيانات قد تخضع للمراجعة خلال الأسابيع المقبلة مع ورود مزيد من المعلومات.

وتسببت موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو الماضي في اضطرابات بإمدادات الكهرباء، وإغلاق المدارس، وتحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ولا تنشر شبكة يورومومو بيانات الوفيات الزائدة لكل دولة على حدة، لكنها أوضحت أن فرنسا وبلجيكا كانتا الدولتين الوحيدتين في أوروبا اللتين سجلتا مستويات “مرتفعة جدًا” من الوفيات الزائدة خلال الأسبوع الأخير من يونيو.

وسجلت بلجيكا أعلى مستوى للوفيات الزائدة خلال أي موجة حر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000، وفقًا لمعهد الصحة العامة البلجيكي.

وفي دراسة علمية منفصلة نُشرت اليوم الاثنين، قُدّر أن 2,700 شخص توفوا لأسباب مرتبطة بالحرارة في إنجلترا وويلز وحدهما خلال موجتي الحر في مايو ويونيو.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أعدها كل من إمبريال كوليدج لندن، وهيئة الأرصاد الجوية البريطانية، وكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، أن 42% من تلك الوفيات نتجت عن الارتفاع الإضافي في درجات الحرارة الذي ساهم فيه الاحتباس الحراري.