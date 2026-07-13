بتروناس الماليزية توقع اتفاقًا جديدًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى شيزوكا جاس اليابانية لمدة 7 سنوات

وقعت شركة بتروناس الماليزية اتفاقية جديدة لمدة 7 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى عميلها طويل الأمد، شركة شيزوكا جاس اليابانية.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم بتروناس بتوريد نحو 840,000 طن متري من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة اليابانية، اعتبارًا من عام 2032، بحسب بيان صادر عن الشركة، المعروفة رسميًا باسم بتروليام ناسيونال بيرهاد ولم تكشف الشركة عن قيمة العقد.

وجاء في البيان: “استنادًا إلى المحفظة العالمية المتنوعة لبتروناس، توفر الاتفاقية مرونة وموثوقية أكبر في الإمدادات، بما يدعم احتياجات شركة شيزوكا جاس المتغيرة من الطاقة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة.”

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في كوالالمبور، كما شهدت المناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال سلمتها بتروناس إلى شركة شيزوكا جاس.

وقال داتوك عاطف ذو الكفل، رئيس أعمال الغاز والقطاع البحري في بتروناس: “تمثل هذه الاتفاقية أكثر من مجرد إنجاز تجاري، فهي تعكس 30 عامًا من الثقة المتبادلة، والنمو المشترك، والشراكة التي واصلت التطور بالتوازي مع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة.