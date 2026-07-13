واشنطن تشن المزيد من الضربات على إيران مع تصاعد المواجهة بشأن هرمز

شنت الولايات المتحدة عدة موجات من الضربات على إيران حتى صباح اليوم الاثنين بسبب هجوم إيراني على سفينة حاويات في مضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وفقدان أحد أفراد الطاقم في وقت سابق من يوم الأحد. وردت إيران باستهداف دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ عند فجر اليوم الاثنين في البحرين، التي تضم مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار.

واعترفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بالجولة الأخيرة من الهجمات الأمريكية على أراضيها في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وأشارت إلى وقوع انفجارات في عدة مواقع أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وامتدت الهجمات الإيرانية يوم أمس الأحد لتشمل البحرين والكويت وقطر والأردن وحتى عمان - الدولة الواقعة على الجانب الآخر من المضيق. وقد أصبح المدخل الضيق للخليج العربي، الذي كان يمر عبره خمس النفط والغاز الطبيعي المتداول، القضية الرئيسية التي تحدد نجاح أو فشل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وتقترب إيران والولايات المتحدة من منتصف فترة الـ 60 يوما من ذلك الاتفاق، الذي كان من المفترض أن يمهد الطريق لمحادثات من أجل إنهاء دائم للحرب. وبدلا من ذلك، تحول الأمر إلى سلسلة من الهجمات حول المضيق ومستقبله، مما يثير قلق قادة العالم من احتمال استئناف الحرب الإيرانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لبيان:"إن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستكون لها عواقب كارثية".