128 مهاجرا يعبرون القنال الإنجليزي على متن قارب واحد في رقم قياسي

ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية، قام ما مجموعه 225 شخصا برحلة العبور الخطرة عبر القنال الإنجليزي أمس الأول الجمعة، باستخدام ثلاثة قوارب.

وكان نحو 128 من هؤلاء الأشخاص على متن قارب واحد، متجاوزين الرقم القياسي السابق لعدد الأشخاص الذين عبروا على متن قارب واحد، والبالغ 125 شخصا، والذي سُجل في سبتمبر 2025، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هذا الرقم، الذي كانت الهيئة أول من أورده، يعكس "تزايد المخاطر التي باتت عصابات التهريب مستعدة لخوضها أكثر من أي وقت مضى، مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين تحشرهم داخل قوارب غير صالحة للإبحار عاما بعد عام".

وعلى الرغم من تجاوز الرقم القياسي لعدد المهاجرين الذين يعبرون على متن قارب واحد، تُظهر البيانات أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي يبدو أنه قد تراجع.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية البريطانية، وصل نحو 11884 مهاجرا خلال الأشهر الستة الممتدة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي.

ويمثل هذا العدد انخفاضا بنسبة 41% مقارنة بإجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة حتى هذه الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 19982 شخصا.