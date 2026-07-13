كشف الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن خضوعه لإجراء عمليتين جراحيتين أثناء فترة تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم، وذلك بعد تعرضه لضغوط نفسية كبيرة تزامنت مع توليه مسئولية المنتخب.

وقال خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي" : "أنا دخلت أجريت عمليتين، الأولى قسطرة، والثانية ركبت 3 دعامات، منذ توليت مهمة المنتخب، في أثناء تصفيات كأس الأمم وكأس العالم، ورفضت حد يعرف، أو يكتب عنيَ حاجة، لأن الضغوطات كانت كبيرة، وفي نفس الوقت كان نفسي أكون عند حسن ظن الناس اللي كانوا عايزيني موجود".

ولفت "العميد" إلى محاولته التظاهر بـ "عدم الرؤية" للهروب من حدة الانتقادات التي خرجت عن إطار كرة القدم، قائلا: "كنت بحاول أعمل نفسي مش شايف، بس أنا شايف الانتقادات، وعارف أنهم مش الأساس، وأن الأساس هو الكم الكبير من الناس اللي بتحب مصر، أما هذه المجموعة التي تنتقدني كنت أتمنى منهم يكون النقد فقط في الكورة، لكن الانتقادات كانت صعبة، ولا تحدث مع مدرب أجنبي".

وأشار إلى محاولات البعض "التشكيك" في كفاءته الفنية وتجريده من خبراته الطويلة كلاعب وتاريخه مع الأندية والمنتخب، قائلا: "كانوا بيشككوا إن أنا ليَ علاقة بالكورة، مدرب ملوش علاقة بالكورة، ومفيش فنيات، حتى الفترة اللي لعبت فيها كرة والأداء والشغل اللي ربنا كرمني بيه كلاعب، سواء في الأندية أو المنتخب هكون على الأقل بفهم.. لكن هما كانوا يخلوك مش فاهم حاجة خالص، وكنت بزعل".

وأوضح أن النقد كذلك كان يبتعد عن التفاصيل الفنية كالتغييرات والخطط، لينصب حول اتهامات بـ "المجاملة" في الاختيارات، متابعا: "أنا مكنتش بجامل حد، أنا ربنا رقم واحد، لأني عارف الموضوع مش كورة؛ أنا هتتحاسب على شعب قدام ربنا يوم القيامة".

وشدد أن "ظلم أي لاعب أو التسبب في هزيمة المنتخب هو حمل ثقيل أمام الله"، كونها تتحكم في "الحالة المعنوية" لشعب بأكمله.