الأسهم الآسيوية تتراجع بقيادة كوريا الجنوبية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما هبطت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 5%، بعدما أدى تجدد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة ودفع أسهم شركات التكنولوجيا إلى التراجع.

كما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح منخفض، مع تصدر العقود المرتبطة بمؤشر ناسداك، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، قائمة الخسائر.

وهبط المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بأكثر من 5%، مواصلًا موجة التراجع الأخيرة، مع تعرض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الكبرى لضغوط جديدة.

وتراجعت أسهم سامسونج إلكترونيكس بنحو 7%، بينما هبطت أسهم إس كيه هاينكس بنسبة 11%.

وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.3%، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8%.

وتدهورت معنويات المستثمرين بعدما تصاعدت التوترات الجيوسياسية مجددًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت إيران قد وسعت، الأحد، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة لتشمل دولًا خليجية ردًا على الضربات العسكرية الأمريكية، كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز.

في المقابل، نفت الولايات المتحدة صحة الإعلان الإيراني، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة الملاحة التجارية عبر المضيق لا تزال مستمرة تحت الحماية الأمريكية.

وارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 3% خلال التعاملات الآسيوية، مما أعاد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تغذية التضخم وتعقيد توقعات أسعار الفائدة العالمية.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا، التي قادت معظم مكاسب الأسواق الآسيوية هذا العام، من بين أكبر الخاسرين، بعدما خفض المستثمرون انكشافهم على القطاعات ذات التقييمات المرتفعة.

وفي الصين، تراجع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.7%، بينما انخفض مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.3%.

واستقر مؤشر هانج سنج في هونج كونج دون تغير يذكر، فيما تراجع مؤشر إس آند بي إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%.

كما هبطت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.6%.

ويترقب المستثمرون أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية، يتصدره صدور بيانات التضخم لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد مؤشرات حديثة على أن صناع السياسة قد يضطرون إلى الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة إذا تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار محللون إلى أن موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثاني، الذي يبدأ مع كبرى البنوك الأمريكية وتليه نتائج شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في وقت لاحق من الأسبوع، قد يحدد ما إذا كان اهتمام المستثمرين سيعود إلى أساسيات أداء الشركات وموضوعات النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.