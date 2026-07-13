وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية وتطورات الأزمة الأوكرانية

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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات الإقليمية، وتطورات الأزمة الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما ذكرت الوكالة إلى أنه تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، قام بزيارتين للسعودية في شهري مارس وأبريل العام الجاري بحث خلالهما التعاون الدفاعي والاستثماري من بين أشياء أخرى .