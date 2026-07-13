عواصف رعدية عنيفة تضرب فيلادلفيا وتدفع المدينة لإعلان حالة الطوارئ

بدأ سكان عدد من أحياء مدينة فيلادلفيا والمقاطعات المحيطة، اليوم الأحد، أعمال إزالة آثار الدمار الواسع الذي خلفته عواصف رعدية قصيرة وعنيفة اجتاحت المنطقة.

واجتاحت المنطقة، بعد ظهر السبت، عواصف تُعرف باسم "الانفجارات الهوائية الباردة الهابطة"، ما أدى إلى إسقاط الأشجار وخطوط الكهرباء وإغراق عدد من الشوارع وإلحاق أضرار بالمباني. كما تسبب انهيار مبنى في أحد أحياء غرب فيلادلفيا في تناثر الطوب على الطريق، ما أدى إلى تحطيم سيارات وإغلاق مسارات الترام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن ما لا يقل عن أربع من هذه العواصف صاحبتها رياح مستقيمة بلغت سرعتها بين 60 و70 ميلا في الساعة (97 إلى 113 كيلومترا في الساعة)، وضربت مقاطعتي مونتجمري وفيلادلفيا بين الساعة 0230 و0315 عصر السبت. ورغم التكهنات بأن الأضرار، ومنها اقتلاع جزء من سقف مبنى سكني تابع لهيئة الإسكان في فيلادلفيا، نجمت عن إعصار، أكدت الهيئة أن الرياح مستقيمة الاتجاه كانت السبب.

وجاءت هذه العواصف ضمن موجة من الأحوال الجوية القاسية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشملت موجات حر وفيضانات وحرائق غابات.

وقالت عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، في بيان صدر عن مسؤولي المدينة صباح الأحد، إنها تفقدت الأضرار في عدد من الأحياء طوال عصر ومساء السبت، مشيرة إلى أن المدينة أعلنت حالة طوارئ بسبب الكارثة الناجمة عن العواصف.

وأضافت: "تعمل جميع مستويات الحكومة معا اليوم، وهذه الليلة، وللمدة التي يتطلبها الأمر للاستجابة لهذه العاصفة، واستعادة الخدمات، ومساعدة السكان على التعافي. وهذا هو التزامنا."

وقال مسؤولو هيئة الإسكان في فيلادلفيا إن 11 وحدة سكنية تضررت بسبب الأضرار التي لحقت بالسقف وتسرب المياه في أحد مبانيها، وتم إجلاء جميع السكان بأمان إلى مراكز إيواء مؤقتة قبل نقلهم إلى فندق قريب.

وأضاف مسؤولو المدينة أن فرق مكتب إدارة الطوارئ في فيلادلفيا ساعدت أيضا في إجلاء سكان عقار سكني خاص واحد على الأقل بسبب الأضرار التي لحقت به.