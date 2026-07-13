متحدث الخارجية الإيرانية: لم ولن نهاجم أي دولة في المنطقة

- بقائي: الحديث عن طلب إيران إجراء تفاوض يعد جزءا من الحرب النفسية التي تمارسها الولايات المتحدة

- بقائي: نتواصل مع عُمان وباكستان وقطر لمنع المزيد من التصعيد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «طهران لم ولن تستهدف أي دولة في المنطقة»، مشددًا على أن أي موقع يُستخدم لشن هجمات على بلاده سيواجه إجراءات دفاعية إيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن الضربات الإيرانية تستهدف فقط القواعد والإمكانات العسكرية الأمريكية التي تُستخدم في مهاجمة إيران.

وذكر أن طهران طالبت مرارًا دول المنطقة بعدم السماح للولايات المتحدة أو إسرائيل باستخدام أراضيها للإضرار بإيران، مؤكدًا أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد بقائي على أن إيران، بصفتها دولة ساحلية، تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، ولن تسمح باستخدام المضيق للإضرار بها.

وأوضح أن إدارة المضيق تتم بالتنسيق مع سلطنة عُمان بهدف ضمان أمن الملاحة وحماية المصالح الإقليمية، محملًا الولايات المتحدة مسئولية التوترات الأخيرة.

ورفض المتحدث الإيراني ما وصفه بـ«الادعاءات الأمريكية» بشأن مرافقة السفن في مضيق هرمز، معتبرًا أن الوجود العسكري الأجنبي هو سبب رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وأن أمنها ينبغي أن يتحقق عبر آليات إقليمية تقودها دول المنطقة.

وفي الشأن الداخلي، نفى بقائي وجود خلاف داخل إيران بشأن مسار التفاوض، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تتفق على أولوية حماية الأمن والمصالح الوطنية، وأن الدبلوماسية تظل إحدى الأدوات التي تلجأ إليها طهران متى حققت مصالحها، إلى جانب وسائل أخرى تفرضها الظروف.

كما قلل من أهمية التقارير التي تحدثت عن طلب إيران استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، واصفًا تلك الأنباء بأنها «حرب نفسية»، ومؤكدًا أن بلاده تعلن مواقفها بشكل واضح عندما تقتضي مصالحها ذلك.

وفيما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية، امتنع بقائي، عن التعليق على تقارير إعادة بنائها، قائلاً إنه لم يطلع على صور الأقمار الصناعية المتداولة.

وذكر أن الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر لا تزال مستمرة، موضحًا أن إيران أجرت خلال الأيام الماضية مشاورات مع كل من قطر وسلطنة عُمان، فيما تتواصل الاتصالات مع باكستان في إطار المساعي الرامية إلى منع التصعيد.