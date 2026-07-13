الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، استهداف مستودعات وقود ومخازن ذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية على مواقع تابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الحرس الثوري، قال في بيان اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي نفّذ هجمات على قواعد ساحلية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية عقب قيام القوات البحرية التابعة للحرس بوقف سفينتين خالفتا قواعد الملاحة عبر إطفاء أنظمة التتبع وسلوك مسار غير قانوني، بما عرّض الملاحة في مضيق هرمز للخطر.

وأضاف البيان، أن مقاتلي الإسلام نفذوا في المرحلة الأولى من الرد على هذه الهجمات، عملية استهدفت عدداً من مستودعات الصواريخ ومخازن الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأكد الحرس الثوري أن عمليات الرد مستمرة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائجها وتفاصيلها في بيانات لاحقة.