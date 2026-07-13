صور أقمار اصطناعية تكشف أضرارا لحقت بقواعد أمريكية في الخليج

عقب ليلة جديدة من تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، نشرت شركة "سوار أطلس" صورا لأقمار اصطناعية كشفت عن أضرار لحقت بقواعد أمريكية بالخليج.

وتُظهر صور، اُلتقطت أمس الأحد وحللتها الشركة، أضرارا لحقت بمستودع في قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين، فضلا عن وقوع ضربات بالقرب من مبان عسكرية أمريكية في قاعدة العديد الجوية بقطر، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت "واي نت".

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان عن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين وسلطنة عمان والكويت ردا على الهجمات الأمريكية على الجهورية الإسلامية الإيرانية.