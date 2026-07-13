أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ثلاث وقائع تتضمن مخالفات مالية وإدارية وشبهات تزوير وإهدار للمال العام بمراكز منوف والسادات وقويسنا إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها حيالها، مؤكدا استمرار المحافظة في مواجهة الفساد بكل حزم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، إن الوقائع جرى إحالتها عقب انتهاء أعمال الفحص والتحقيقات القانونية التي كشفت عن مخالفات جسيمة تمس المال العام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأوضح أن الواقعة الأولى كشفت عن وجود مخالفات مالية بمخازن مستودع الغاز، والتلاعب في "سجل 21 بترول" بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بمركز منوف، وذلك وفق مذكرات الإدارة العامة للتعاون الزراعي والشئون القانونية.

وأضاف أن الفحص في الواقعة الثانية كشف عن مخالفات مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية لرعاية ذوي الهمم بمدينة السادات، تضمنت تلقي تبرعات نقدية وتوزيعها دون تصاريح أو سجلات قانونية، والدعوة إلى جمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام أرقام شخصية، إلى جانب مخالفات في السجلات المالية والإدارية وصرف المساعدات، بما يشير إلى وجود شبهة تربح وإهدار لأموال الجمعية والمتبرعين.

وأشار المحافظ إلى أن التحقيقات في الواقعة الثالثة أظهرت وجود شبهة تلاعب وتزوير في أوراق ترخيص بناء تابع للوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، من خلال تعديل بيانات بأصل ترخيص صادر عام 2020 باستخدام المزيل، وإضافة بيانات خاصة بدور علوي وتعديل عرض الشارع بالمخالفة للمستندات الرسمية والرسومات الهندسية، وهو ما أسفر عن وجود اختلافات جوهرية بين أصل الترخيص والملف الرسمي المحفوظ بالوحدة المحلية.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة لن تتهاون مع أي وقائع فساد أو تجاوزات تمس المال العام، مشددا على تكثيف أعمال الفحص والرقابة والمراجعة الدورية بكل الجهات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مسئول أو موظف أو مواطن يثبت تورطه في مخالفات أو ممارسات تضر بالصالح العام، حفاظا على هيبة الدولة وصونا للمال العام.