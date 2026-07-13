محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ كوبري النواورة بالبداري بتكلفة 25 مليون جنيه

- علوان يوجه بدفع معدلات الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ كوبري النواورة الجديد بمركز البداري، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل بالمشروع، الذي تبلغ تكلفته 25 مليون جنيه، ويجري تنفيذه بنسبة إنجاز وصلت إلى 40%، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر، رئيس مركز ومدينة البداري، والمحاسبة أمل جميل، مديرة العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية، ونائب رئيس المركز.

وخلال الجولة، تابع المحافظ مراحل التنفيذ على أرض الواقع، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الإسكان عن المشروع حول الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات الإنجاز، موجهًا بسرعة دفع وتيرة العمل والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في التوقيتات المقررة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، من خلال المرور الميداني والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن مشروع كوبري النواورة الجديد يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق والكباري بمركز البداري، لما له من دور في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتحقيق السيولة المرورية، ودعم خطط التنمية بالمركز، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للمشروع حتى الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد وتحقيق أقصى استفادة لأهالي المنطقة.

وأوضح المحافظ، في ختام جولته، أن المشروع تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقي التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بينما تولت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسيوط أعمال الطرح والترسية الخاصة بالمشروع في وقت سابق، تمهيدًا لبدء التنفيذ، مشيرًا إلى أن الكوبري يعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تحسين حركة النقل والانتقال وخدمة أهالي قرية النواورة والقرى المجاورة، فضلًا عن دعم جهود التنمية بمركز البداري.