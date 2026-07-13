غارات جوية تستهدف مطار صنعاء الدولي

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن غارات جوية تستهدف الآن، مطار صنعاء الدولي، الذي يتواجد فيه عناصر مليشيات جماعة الحوثي.

جاء ذلك حسبما أفادته قناة «اليمن» الفضائية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وقبل قليل، دعت وزارة الدفاع اليمنية، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي، محذرة المواطنين من الاقتراب من منطقة المطار.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها ستتعامل مع أي جهة أو طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية المحتملة.

وشددت الوزارة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تطورات ميدانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يكفل حماية السيادة الوطنية والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.