أحالت النيابة العامة رجل الأعمال صبري نخنوخ للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وهي القضية التي كشفت عنها واقعة اقتحام معرض السيارات في التجمع.

ووجهت النيابة لنخنوخ في القضية رقم 6376 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس أنه بتاريخ 4 يونيو 2026 حاز أسلحة نارية مششخنة بندقيتين آليتين ورشاش مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم، وذلك حال كون المتهم عائدًا لنفس الجريمة وسبق الحكم عليه سابقًا.

وتضمنت الاتهامات في هذه القضية، حيازة نخنوخ تلسكوبين معدين للتركيب على الأسلحة النارية، وكاتم صوت مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم، ومسدس صوت، وثلاثة بنادق ضغط غاز بغير تصريح من الجهة المختصة، وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصا له بحيازتها، كما حاز أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

واعتبرت النيابة العامة نخنوخ عائدًا لارتكاب جريمة سبق أن فعلها سابقًا وأدين بارتكابها في الحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 3930 لسنة 2012 جنايات العامرية ثان، والتي حصل فيها لاحقًا على عفو طبي. وهو ما يسمح للمحكمة بمضاعفة العقوبات المقررة في القضية الجديدة.

فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 آخرين في اتهامهم باستعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه والتعدي بالضرب في واقعة مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس.

ووجهت النيابة لنخنوخ وباقي المتهمين في هذه القضية اتهامات بالتعدي بالضرب والسب وتعمد إزعاج المجني عليهم، فضلًا عن إساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بقصد ارتكاب جريمة.