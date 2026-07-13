الحكومة البريطانية: جماعة مدعومة من إيران مسئولة عن الهجمات على الجالية اليهودية ببريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أن جماعة بالوكالة مدعومة من إيران، هي المسئولة عن القيام بسلسلة من هجمات الحرق العمد والتخريب التي استهدفت مواقع يهودية في بريطانيا.

وأفادت الحكومة بأنها حظرت حركة أصحاب اليمين الإسلامية.

كما أعلنت أيضا حظر قوة "الحرس الثوري الإيراني" شبه العسكرية.

وقالت وزيرة الأمن أنجيلا إيجل، في بيان لها، إن حركة أصحاب اليمين الإسلامية أعلنت مسئوليتها عن 7 هجمات في المملكة المتحدة.

وأوضحت إيجل: "لقد كان وراء حركة أصحاب اليمين الإسلامية عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذين من المرجح أنهم وجهوا هجمات الحركة في أنحاء أوروبا".

جدير بالذكر أن "فيلق القدس" هو الوحدة العملياتية التابعة للحرس الثوري.