ميرتس يفتتح مدرسة أديناور للحوكمة في جامعة كولونيا

اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه من الضروري، في ظل التحديات التي تواجه الديمقراطية الليبرالية، العمل بشكل هادف على إعداد كوادر شابة تتولى مواقع صنع القرار.

وخلال افتتاح "مدرسة أديناور للحوكمة" في جامعة كولونيا غربي ألمانيا، قال ميرتس اليوم الاثنين، إن هذا الأمر يتعلق بعدة أمور من بينها تحسين ربط العمليات الديمقراطية بالكفاءة.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي :" نحن بحاجة إلى الشغف بالحرية".

وتحدث ميرتس عن ظهور أصوات في الآونة الأخيرة باتت ترى في العمليات الديمقراطية مجرد مصدر إزعاج، وتحلم بالحكم بدون قيود، وقال إن "أفضل رد على هذا التشكيك الجذري في ديمقراطيتنا هو اتخاذ قرارات سياسية تستشرف المستقبل"، وأردف:" هذه هي الساعة التي يتعين علينا فيها إثبات قدرتنا على التصحيح الذاتي".

تابع ميرتس أن الحكومة الاتحادية أطلقت، لهذا السبب، حزمة من الإصلاحات في مجالات متعددة بهدف تجديد الأسس التي تقوم عليها جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقال إن "مسار الإصلاح هذا لم يكتمل بعد، بل أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول: إنه لن يكتمل أبدًا".

ورغم تسمية المؤسسة الجديدة نسبة إلى المستشار الألماني الراحل كونراد أديناور (زعيم الحزب المسيحي، وأول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو من مواليد مدينة كولونيا)، فإن الجامعة تؤكد أن المدرسة ستكون مستقلة سياسيًا وغير منحازة لأي حزب.