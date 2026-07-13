الطيران المدني باليمن: إغلاق جميع المطارات حتى إشعار آخر

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن، مساء الاثنين، تعميمًا بإغلاق جميع المطارات أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الحوثي اليمنية يحيى سريع، إن استهداف مطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد، ولن يمر دون رد وعقاب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية أنهى مرحلة خفض التصعيد، وعلى الأطراف المسئولة تحمل عواقب عدوانها».

وقالت القوات المسلحة اليمنية، إنها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي، اليوم الاثنين، لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية.

ونوهت في بيان نقله موقع «سبتمبر نت»، أن «مليشيا الحوثي منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على انتهاك إيران لأراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار».

من جانبها، دعت وزارة الدفاع اليمنية، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي، محذرة المواطنين من الاقتراب من منطقة المطار.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها ستتعامل مع أي جهة أو طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية المحتملة.

وشددت الوزارة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تطورات ميدانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يكفل حماية السيادة الوطنية والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.