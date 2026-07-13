قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها استهدات منشأة صيانة غواصات وسفن في إيران باستخدام طائرات بدون طيار متعددة للهجوم من جهة واحدة.

ونشرت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس مشاهد للهجوم، وذكرت: «أصابت ثلاثة سفن سطحية بدون طيار من طراز كورسير ميناء قاعدة بندر عباس البحرية».

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الأمريكية طائرات بحرية بدون طيار في عمليات قتالية.

وتابعت: «أضعفت الضربات الليلية الماضية قدرة إيران على مواصلة الهجمات على الشحن التجاري».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحًا.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «نعيد فرض الحصار الإيراني الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج».

وتابع: «ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. ستُعرف الولايات المتحدة الأمريكية، من الآن فصاعدًا، باسم حامي مضيق هرمز، لكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم».

وختم بالقول: «ستبدأ عملية التنفيذ والتشكيل فورًا».