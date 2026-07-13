زيلينسكي يبحث في باريس تعزيز دعم أوكرانيا والدفاعات الجوية مع قادة أوروبيين

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى باريس، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع نحو عشرين من القادة الأوروبيين الذين يدعمون كييف في مواجهة الخصم الروسي، في وقت تدخل فيه الحرب عامها الخامس.

وبالتزامن مع ذلك، عقد وزراء خارجية الدول الأوروبية اجتماعا منفصلا في بروكسل، حيث كان من المتوقع أن يناقشوا احتياجات أوكرانيا والتهديدات التي تمثلها روسيا للقارة الأوروبية.

وتسعى كييف وحلفاؤها الأوروبيون إلى البناء على المكاسب العسكرية الأخيرة التي حققتها أوكرانيا والضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب، على الرغم من أن موسكو لم تبد أي استعداد لتقديم تنازلات، رغم جهود السلام التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار عام.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو ستتابع عن كثب اجتماع باريس، لكنه قلل من أهمية أهدافه.

وأضاف بيسكوف، أن "هذا تحالف من دعاة الحرب، تحركه أوهام عميقة بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، لذا فهذا تحالف من المخدوعين، ولمن يؤججون الحرب".