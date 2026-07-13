القيادة المركزية الأمريكية: بدء تنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق اليوم

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، اليوم الاثنين، أن الجيش الأمريكي سيبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق اليوم.

وقال هوكينز في مقابلة مقتضبة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الجيش الأمريكي يعمل على استكمال تفاصيل وتنسيق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن السفن الحربية الأمريكية ستبدأ تنفيذ الحصار في وقت لاحق اليوم.

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفرض رسوم على السفن التي تريد عبور مضيق هرمز الإستراتيجي، بعد تجدّد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين واشنطن وطهران في أبريل.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "نعيد فرض الحصار على إيران، وقد سُمّي كذلك لأنه يمنع فقط السفن أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج. أما سائر الدول فستتمتع بحريّة وصول منصفة إلى المضيق".

وفي إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، كانت الولايات المتحدة قد رفعت في 18 يونيو حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية قبل شهرين، ردا على إغلاق إيران مضيق هرمز.

لكن مع تجدّد الأعمال القتالية بين البلدين خلال الأيام الأخيرة، أكد الرئيس الأمريكي، صباح الاثنين لقناة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة "في طور السيطرة" على الممر الإستراتيجي وستكون "حارسته".

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تحمي المضيق "من دون مقابل" حتى الآن، ولكنّها ستتلقى بدلا عن ذلك من الدول الغنية. وأعلن ترامب أيضا عزمه فرض رسم بنسبة 20 في المئة على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وفق شبكة العربية.

كما كتب عبر منصته تروث سوشال "ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم حُرّاس مضيق هرمز، لكن حرصا على الإنصاف، ستتقاضى مقابلا يعادل 20 في المئة من قيمة الشحنات".

فيما أوضح أن هذا الرسم سيتيح "تغطية مجمل التكاليف اللازمة لتنفيذ مهمة ضمان أمن وسلامة هذه المنطقة الشديدة الاضطراب من العالم"، مضيفا أن "العمل بهذا الإجراء سيبدأ فورا".