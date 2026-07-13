جامعة أسوان: السيطرة على حريق محدود بالمبنى الإداري للمستشفيات الجامعية دون إصابات

أعلنت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، السيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع بالطابق الأرضي من المبنى الإداري بمستشفيات جامعة أسوان، نتيجة ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف (سبليت)، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وذلك دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجرى اتصالًا هاتفيًا للاطمئنان على سلامة المرضى وسير العمل بالمستشفيات الجامعية، حيث أكد له أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق، وتم نقل تسع حالات من مرضى قسم الأطفال والحضانات، بصورة احترازية، إلى أماكن آمنة داخل المستشفى، تجنبًا لتأثرهم بالدخان، قبل إعادتهم إلى أماكنهم عقب الانتهاء من أعمال التأمين.

وأضاف أنه جرى إعادة التيار الكهربائي تدريجيًا بعد انتهاء أعمال الإطفاء والفحص الفني.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن الحريق تمت السيطرة عليه في وقت قياسي، بفضل سرعة استجابة قوات الحماية المدنية، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وإدارة المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن خطة الطوارئ والإخلاء الوقائي نُفذت بكفاءة عالية، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى بصورة طبيعية، ودون أي تأثير على سير العمل.

وأضاف أن اللواء عبدالله جلال، مدير أمن أسوان، انتقل إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف ميدانيًا، والإشراف على أعمال التأمين والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، بما أسهم في سرعة احتواء الحريق، وتأمين المبنى، وضمان سلامة المرضى والعاملين.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وقد وجه بمراجعة جميع التوصيلات الكهربائية وأنظمة التكييف داخل المستشفيات الجامعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفقًا لاشتراطات السلامة والحماية المدنية، بما يضمن توفير أعلى مستويات الأمان للمرضى والمترددين والعاملين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الفرق الطبية وأطقم التمريض تعاملت باحترافية وسرعة مع الموقف، وتم تنفيذ خطة الإخلاء الوقائي وفقًا للمعايير المعتمدة، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى دون انقطاع، مؤكدًا أن جميع الأقسام استأنفت عملها بصورة طبيعية عقب انتهاء أعمال التأمين.

فيما أكد الدكتور رمضان غالب، مدير مستشفى الباطنة التخصصي، أن الحريق كان محدودًا، وتمت السيطرة عليه بالكامل خلال فترة وجيزة، ولم يسفر عن أي إصابات أو حالات اختناق، مشيرًا إلى أن العمل بالمستشفى عاد إلى طبيعته عقب الانتهاء من أعمال الفحص الفني، والتأكد من سلامة جميع المرافق.