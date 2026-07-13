مقر خاتم الأنبياء: أي دعم تقدمه أي دولة بالمنطقة للقوات الأمريكية إعلان حرب على سيادة إيران

حذر مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي، من أنَّ أي تعاون أو دعم لوجستي تقدمه أي دولة في المنطقة للقوات الأمريكية، سيعد بمثابة إعلان حرب على سيادة إيران وأمنها القومي، وسيوسع رقعة الحرب لتشمل جميع دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الإيرانية في بيان اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة والدول المتعاونة مع جيشها "تتحمل مسئولية ما تشهده المنطقة من انعدام للأمن واتساع دائرة الحرب"، بحسب وكالة سند.

وعدَّ التدخلات الأمريكية المتكررة في إدارة مضيق هرمز عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وحركة ناقلات النفط والسفن التجارية لـ"خطر شديد"، مشيراً إلى أن تعاون بعض دول المنطقة مع واشنطن زاد من احتمالات اتساع الصراع.

وأكد أن إيران "لن تسمح تحت أي ظرف" للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مشددًا أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل "بحزم" مع أي محاولة من الجيش الأمريكي، الذي وصفه بـ"العدواني والخارج عن القانون"، لتعطيل أمن الملاحة أو المرور خارج الممرات المحددة من قبل إيران ودون إذن من القوات المسلحة الإيرانية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح البيان، أن الحرس الثوري والجيش الإيراني سبق أن أظهرا قدرتهما على فرض هذه المعادلة، مجدداً التأكيد أن أي تعاون مع القوات الأمريكية سيعتبر استهدافا مباشرا لإيران.

وأضاف أنه إذا اتسعت الحرب، فإن "نيرانها ستصل إلى جميع دول المنطقة"، محملة الولايات المتحدة والدول المتعاونة معها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تدهور أمني.

ويأتي هذا بعد إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن "أي مصدر أو موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران، سيعدّ هدفًا مشروعًا للضربات الدفاعية من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

وأكد أن طهران "ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي وأي طرف آخر يشارك فيه"، وفق تعبيرها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق اليوم استكمال الموجة الجديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "استكملنا موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، واستخدمنا مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية، لأول مرة، في الضربات على إيران".

واستهدفت القيادة المركزية الأمريكية أنها "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".