جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبها السعودي ردا على قصف مطار صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية زعمت أنها استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية.

وقالت جماعة الحوثي في بيان عسكري، إنها نفذتها عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرة، وأشارت إلى أن العمليات جاءت ردًا على قصف مطار صنعاء.

وادعت الجماعة اليمنية التي يُنظر إليها على صعيد واسع بأنها مدعومة من إيران، أن العمليةُ حققت أهدافَها.

وحذرت جماعة الحوثي، شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية، حتى رفع ما سمته «الحصار» عن مطار صنعاء الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بالتعامل مع تهديد بصواريخ بالستية حوثية استهدفت السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف عبر منصة إكس: «الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة المعترف بها دوليًّا استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط.

فيما توعّد الحوثيون بالردّ على الهجوم الذي نسبوه إلى السعودية، في توتر هو الأبرز منذ سنوات.