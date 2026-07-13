أيدت محكمة جنح مستأنف رشيد، بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار تامر أبو غنيمة، رئيس المحكمة، حكم الحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، الصادر بحق ثلاثة متهمين، هم: «محمد.ع.ا»، و«محمود.أ.ع»، صاحبا مخبزين، و«أحمد.خ.ص»، عاطل، وذلك بعد إدانتهم بإشعال النيران عمدًا في السيارة الخاصة برئيس الرقابة التموينية بمركز إدكو، بدافع الانتقام والترهيب، في القضية رقم 2199 لسنة 2026 جنح إدكو.

وتعود وقائع الحادث إلى شهر مارس الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بلاغًا من رئيس الرقابة التموينية بالمركز، يفيد باندلاع حريق مفاجئ في سيارته أثناء توقفها أمام منزله بمدينة إدكو.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني السكنية المجاورة، فيما كشفت المعاينة الأولية عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

ووجّه اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، حيث بدأت خطة البحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، ومداخل ومخارج الشوارع المؤدية إلى منزل المجني عليه، وحصر المشتبه بهم ممن سبق توقيع جزاءات تموينية عليهم مؤخرًا.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة تاجرًا تموينيًا واثنين من أصحاب المخابز البلدية، استهدفوا سيارة المسؤول التمويني بدافع الانتقام، بسبب تحرير مخالفات ضد منافذهم وتجارتهم خلال الفترة الماضية.

وبعد تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وعند مواجهتهم بالتحريات وما رصدته كاميرات المراقبة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الهدف لم يكن مجرد إتلاف السيارة، بل توجيه رسالة ترهيب للمسؤول لثنيه عن مواصلة حملاته الرقابية وأداء عمله.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وندبت خبراء المعمل الجنائي لمعاينة السيارة المحترقة وإعداد تقرير فني، كما كلفت المباحث باستكمال التحريات.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنح إدكو، التي أصدرت حكمها بحبسهم عامًا مع الشغل، وبعد تقدم أحد المتهمين بالاستئناف، نظرت محكمة جنح مستأنف رشيد القضية، وأيدت الحكم.



