مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العدالة المؤجلة لا تنصف الضحايا وتمكّن الجاني من الإفلات من العقاب

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة، وإن غياب العدالة يؤدي إلى إطالة أمد الجرائم، بل وإلى ارتكاب جرائم أخرى، بما يجعل المجرمين الإسرائيليين يشعرون بالحصانة والإفلات من العقاب.

وأشار العكلوك، خلال كلمته أمام الدورة الـ58 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمقر جامعة الدول العربية، اليوم، إلى أنه مر 1010 أيام على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، دون أن تتمكن آليات العدالة الدولية من وقف الجريمة، وإنصاف الضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب.

وقدمت فلسطين مداخلاتها وتوصياتها بشأن البندين الدائمين على جدول أعمال اللجنة، وهما: «التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة»، و«الأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام».

وأكدت فلسطين ضرورة مواصلة التحرك العربي المشترك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، وتعزيز المساءلة الدولية، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.